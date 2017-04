Meer dan één kilo 'verliezen' in amper twee minuten? Deze MMA'er deed het (zij het op niet al te koosjere manier)

Yari Pinnewaert

Daniel Cormier keek afgelopen vrijdag raar op toen hij zich liet wegen voor het MMA-gevecht van zaterdagavond op het UFC 210-event in New York. De weegschaal gaf namelijk 206.2 pounds (zowat 94,2 kilogram) aan, terwijl het maximum gewicht in zijn gewichtsklasse 205 pounds (93 kg) is. Dat zou betekenen dat zijn titelkamp bij de lichte zwaargewichten tegen Anthony Johnson in het water zou vallen, maar toen kreeg de vechtjas een lumineus idee. Nadat hij even achter de schermen was verdwenen keerde hij na een minuutje of twee terug op het voorplan voor een nieuwe weging en wat bleek: ineens zat hij wél op het juiste gewicht.