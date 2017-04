Wanneer kleinzoon zijn eerste goal als hockey-pro maakt, kan deze opa het niet droog houden

Marie Rutsaert

10/04/17 - 15u35 Bron: Bleacher Report

© Kos.

video Tyson Jost scoorde vorige week zijn eerst punt in de NHL. Zijn grootste fan was aanwezig in het publiek en hij deelde duidelijk in de vreugde van Jost. Grootvader Jim zag zijn 19-jarige kleinzoon een prachtgoal maken voor Colorado Avalanche. Zijn reactie was bijna even mooi als het punt. Hij liet enkele traantjes en probeerde daarna zijn kalmte terug te vinden door wat popcorn te eten.