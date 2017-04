UFC-dame mocht niet vechten en wel om deze twee redenen

MR

10/04/17 - 13u18 Bron: mmafighting, champions.co

© Instagram Pearl Gonzalez.

Dit weekend was de MMA-wereld in de ban van het zogenaamde 'Boobie Gate' schandaal. Op vrijdag had vechter Pearl Gonzalez namelijk te horen gekregen dat zij niet mocht deelnemen aan UFC 210. De reden? De dame had borstimplantaten en dat ging in tegen het reglement.

Het gevecht tussen Gonzalez en Cythnia Calvillo stond al lang op de kalender en de implantaten zijn geen recente verschijning. De beslissing op het laatste moment dat Gonzalez niet mocht vechten, werd dan ook op veel kritiek onthaald. Per slot van rekening is het niet de eerste keer dat de lichtgewicht in de ring stond. Het was wel de eerste keer dat ze vocht in de staat New York en daar hebben ze blijkbaar een probleem met implantaten.



Na uitgebreide discussies met de medische staf besloot de sportcommissie van New York de beslissing ongedaan te maken. En zo mocht de Amerikaanse dan toch vechten.



Gonzalez was niet al te gelukkig met de aandacht die de media haar schonk. "Ik had liever dat er niet zo over mij geschreven werd. Ik heb heel hard gewerkt om te zijn waar ik nu ben. Morgen ga ik winnen en toon ik de wereld dat ik niet alleen borstimplantaten heb, maar dat ik ook een getalenteerde atlete ben."



Calvillo bleek echter de sterkste te zijn en Gonzalez moest opgeven in de derde ronde toen ze vast zat in een wurggreep. Maar laten wij ons vooral niet focussen op dat detail. Hieronder kunt u de talenten van Gonzalez die een probleem vormden voor de staat New York nader bestuderen.