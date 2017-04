Zelfs als je het liefje van Cristiano Ronaldo bent is het niet al goud wat blinkt

Yari Pinnewaert

10/04/17 - 10u44 Bron: La Otra Crónica, Marca, El Mundo

© epa.

't Is niet al goud wat blinkt als je het liefje bent van Cristiano Ronaldo - vraag dat maar aan Georgina Rodríguez. Zo heeft de 22-jarige schone volgens La Otra Crónica haar job als verkoopster in El Corte Inglés de Castellana, een winkelcentrum in Madrid, opgegeven omdat ze teveel wordt belaagd door paparazzi en andere nieuwsgierigen. "De situatie was surrealistisch en onhoudbaar geworden. Er waren nieuwsgierigen die naar de winkel kwamen om gewoon nog maar een glimp op te vangen van Georgina. Ze kwamen vragen om selfies, zelfs al was ze aan het werk", aldus een bron aan El Mundo.Volgens andere Spaanse media ving ze in haar functie zowat 1.200 euro per maand.



Rodríguez blijft echter niet bij de pakken zitten. Zo heeft ze zich toegelegd op een carrière in de modellenwereld en er zouden zelfs ook al gesprekken hebben plaatsgevonden met twee bekende managementsbureaus die gespecialiseerd zijn in modellencarrières.