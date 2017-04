Politie ziet renner na opgave plots opduiken op snelweg: "Zocht snelste weg naar Roubaix"

© kos.

video Andrea Guardini haalde gisteren de meet niet in Parijs-Roubaix, maar toch werd het een memorabele koers voor de Italiaan. Een fan zag Guardini plots op de autosnelweg fietsen. Niet veel later hield de politie hem tegen. "Dit zal gelukkig niet op mijn strafblad komen", lachte de renner van UAE Team Emirates.

"Na mijn opgave hadden ze me gezegd dat ik de kortste weg naar Roubaix moest nemen, en dat heb ik nogal letterlijk genomen", doet Guardini zijn verhaal. "Ik zou er 40 minuten voor het peloton zijn en kon de kasseien vermijden."



Alleen kwam de Italiaan zo op de autosnelweg terecht. Een fan filmde alles en zette de beelden op Twitter. Niet veel later pikte de Franse politie hem op. "Gelukkig was de politie er. Ze namen me met mijn fiets mee naar het politiebureau. Ze waren erg vriendelijk, we hebben zelfs nog samen naar het einde van de wedstrijd gekeken. Gelukkig komt dit niet op mijn strafblad. Ach, we hebben allemaal eens goed gelachen en nu heb ik een straf verhaal om te vertellen na mijn carrière."