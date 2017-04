Balotelli weer van levensbelang voor Nice en dat hebben ze op de luchthaven geweten

© kos.

OGC Nice heeft gisteravond een uitstekende zaak gedaan in de Franse titelstrijd. Op bezoek bij middenmoter Lille boog het dankzij twee goals van Mario Balotelli een achterstand om in een 1-2 zege. Door de overwinning staan de Zuid-Fransen op een voorlopige tweede plek, met één punt achterstand op leider AS Monaco. Paris Saint-Germain volgt dan weer op twee eenheden van Nice, dat twee matchen meer gespeeld heeft dan zijn concurrenten.



Toen de spelersgroep later op de avond op de luchthaven arriveerde, trok Balotelli weer alle aandacht naar zich toe. De Italiaan gleed door de metaaldetector alsof hij net nog eens had gescoord. In de Ligue 1 zit Super Mario aan dertien treffers in negentien competitiewedstrijden.