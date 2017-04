Sagan is dag voor Parijs-Roubaix al aan het feest

© Twitter BORA-hansgrohe.

Feest bij BORA-Hangrohe. Niet dat ze al zeker zijn van de zege van Peter Sagan, morgen in Parijs-Roubaix. Nee, Aleksejs Saramotins viert vandaag zijn verjaardag. De Let blaast 34 kaarsjes uit en dat moet uiteraard gevierd worden. Sagan zette voor de gelegenheid zelfs een feesthoed én -neus op.



De wereldkampioen zelf wil morgen voor het eerst in zijn carrière Parijs-Roubaix winnen. De beste prestatie van Sagan was in 2014, toen hij als zesde over de meet ging.