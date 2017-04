Juventus-verdediger Chiellini heeft masterdiploma in bedrijfskunde beet

Door: redactie

7/04/17 - 16u22

© getty.

Dat Giorgio Chiellini meer in zijn mars heeft dan voetballen alleen. Dat bewees de bikkelharde verdediger van Juventus gisteren door een masterdiploma te behalen.

De 32-jarige Italiaan behaalde zijn diploma in Business Administration aan de Universiteit van Turijn. Hij studeerde af mét onderscheiding.



Tijdens de diploma-uitreiking presenteerde Chiellini zijn masterscriptie: The Business Model of Juventus Football Club in an International Context.