Isco krijgt Real-fans over zich heen na onoplettendheid, maar hij reageert gepast

7/04/17 - 14u48

Links: de eerste foto, rechts: het tweede beeld. © kos.

Op 23 april ontvangt Real Madrid aartsrivaal FC Barcelona voor een nieuwe editie van 'El Clásico' en Real-middenvelder Isco Alarcon heeft de fans van beide clubs alvast op scherp gezet. De stilist van de 'Koninklijke' deed dat echter onbewust...met een pakje chips.

Isco deelde een foto op Twitter, maar hij had niet gezien dat op het beeld ook een zakje chips in de kleuren van Barcelona stond. Dat leverde hem flink wat scherpe reacties van Real-fans op, zeker omdat Isco in het verleden al in verband gebracht werd met de Catalanen.



De middenvelder verwijderde de foto dan maar, om enkele minuten later een nieuw exemplaar -zonder zakje chips- te posten. Isco noemde het zakje chips "een grapje van zijn vrienden". "Neen, ik trek niet naar Barcelona, vrienden. Met mijn vorige foto wilde ik gewoon aangeven dat we ze gaan opeten tijdens 'El Clásico'", klonk het op Twitter.