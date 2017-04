21 jaar oud, 1m92 en 123 kg: maak kennis met Myles Garrett, het nieuwe monster van het American Football

Marie Rutsaert

6/04/17 - 13u28 Bron: Sports Illustrated

© Kos.

video In de Verenigde Staten zijn universitaire atleten op dit moment druk bezig met hun plaatsje in NFL-teams te bemachtigen. Voor een van hen gaat dat geen probleem worden. Myles Garrett (21) wordt gezien als een van de topfavorieten. De jongeman kan dan ook rekenen op zijn indrukwekkende lichaam. Wij stellen u voor aan een toekomstige ster.

1. Zijn lijf

Laten we beginnen bij de basis. Het is vrij simpel: Garrett is een beest. Hij is 21 jaar, torent hoog boven zijn leeftijdsgenoten uit met zijn 1m92 en weegt maar liefst 123 kg.



Toekomstige NFL-spelers krijgen elk jaar in februari de kans om hun snelheid en kracht te demonstreren op de NFL Scouting Combine. De 21-jarige krachtpatser slaagde er daar in om 33 keer 102 kilogram te bankdrukken. Niet slecht.



De kerel is echter niet alleen een brok pure kracht. De '40 yard dash' (korte sprint van 36m6) legde hij af op 4 seconden 61. Spelers op zijn positie zijn gemiddeld 20 honderdsten trager op die test. Dat lijkt natuurlijk niet veel, maar we spreken over een test die nog geen vijf seconden duurt.