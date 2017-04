Waarom dit gebaar van Messi hart onder de riem is voor tal van zieke kindjes

Door: Glenn Bogaert

6/04/17 - 08u22

Twee goals in vijf minuten, Lionel Messi was gisteravond weer alomtegenwoordig en beslissend bij FC Barcelona. Het 29-jarige Argentijnse dribbelwonder baarde tegen Sevilla echter vooral opzien met de viering van zijn eerste treffer oftewel de 2-0. Met twee vingers toverde 'De Vlo' immers twee denkbeeldige strepen op zijn rechterwang en die verwijzen naar een campagne tegen kinderkanker die hij volop steunt en onder de aandacht wil brengen.



Op Twitter hadden de aandachtige fans natuurlijk meteen door wat de precieze boodschap van Messi was. Scoren en dan ook nog aandacht hebben voor het goede doel, heel erg knap. Het gaat hier in concreto trouwens om de ondersteuning van de zogenaamde 'Para Los Valientes'-campagne. Bekijk hierboven alvast een filmpje met de groothartige Messi in de hoofdrol. For the record: die zit in 'La Liga' intussen al aan 27 goals in amper 26 matchen. Daarmee doet hij maar liefst 8 stuks beter dan Cristiano Ronaldo.