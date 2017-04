Indrukwekkend: 'The Stig' breekt wereldrecord met snelste botsauto ooit

SW

4/04/17 - 11u00 Bron: BBC Top Gear

video Kennen jullie The Stig nog, het was de vaste testpiloot in het Britse autoprogramma Top Gear. De racende spraakwaterval liet weer eens van zich horen. Ditmaal brak hij een wereldrecord met de snelste botsauto ooit. Hij reed maar liefst 161,4 kilometer per uur.

YouTube-wetenschapper Colin Furze ontwierp de kermisattractie. Hij sleutelde een 600 cc-motor van Honda in het wagentje en na drie weken was de botsauto klaar om het circuit op te gaan. Volgens Lucia Sinigagliesi van Guinness World Records is dat een nieuw wereldsnelheidsrecord voor een botsauto. Ze zei verder: 'We zijn allemaal gewend om The Stig op hoge snelheid te zien rijden, maar dat is meestal in sportauto's en op een circuit. Hem met 160 km/u langs te zien slingeren in een klassieke botsauto is surrealistisch en indrukwekkend.'



De recordpoging kan u in onderstaande filmpje bekijken vanaf 2:00.