"Wat zegt u, coach? Wàt moet ik juist doen?"

© Screenshot.

video

Bizar beeld gisteren tijdens het Bundesliga-duel tussen Ingolstadt en Mainz 05. Net voor het begin van de tweede helft ontving Mainz-verdediger Giulio Donati, die moest invallen, enkele tactische richtlijnen van coach Martin Schmidt. Terwijl Schmidt zijn uitleg deed, opende Donati zijn broek en spoot wat water op zijn edele delen. "Daarvan heb ik niks gemerkt", zei Schmidt na de wedstrijd. "Ik was waarschijnlijk bezig met mijn notities."



De sproeibeurt gaf Donati niet veel extra inspiratie. Mainz, eerder dit seizoen tegenstander van Anderlecht in de Europa League, verloor in Ingolstadt met 2-1 en blijft in de degradatiezone hangen in de Bundesliga.