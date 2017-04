"Het is niet omdat je een vrouw bent, dat je geen klap kan krijgen"

Yari Pinnewaert

3/04/17 - 11u07 Bron: Daily Mail

Links David Moyes, rechts journaliste Vicki Sparks. © Kos/Facebook.

Kleine misrekening toch van David Moyes. Er zijn immers beelden opgedoken van hoe de Schot, die bij Sunderland onder meer Adnan Januzaj onder zijn vleugels heeft, zich niet bepaald vriendelijk toonde voor een vrouwelijke journaliste.

De feiten speelden zich af na de 0-0 tussen Sunderland en Burnley vorige maand. Vicki Sparks, een reporter van BBC, vroeg of Moyes de druk begon te voelen omdat Ellis Short, de voorzitter van de club, zich in de tribunes bevond. Een vraag die dus niet op gejuich werd onthaald door Moyes, waarop de vragensteller aan het eind van het interview een flinke veeg uit de pan kreeg: "Het werd een beetje grof aan het eind, dus zou ik maar op mijn tellen passen. Het is niet omdat je een vrouw bent, dat je geen klappen kan krijgen. Ik zou toch maar opletten als je de volgende keer je intrede maakt", klonk het onomwonden toen de manager dacht dat hij niet meer gefilmd werd.



De situatie is intussen wel uitgeklaard. Een woordvoerder van de 'Black Cats' vertelde aan Daily Star dat "David en de journaliste met elkaar hebben gesproken en dat de zaak vriendschappelijk hebben opgelost." Iets wat ook werd bevestigd door de BBC zelf: "Meneer Moyes heeft zich verontschuldigd tegenover onze journaliste en zij heeft zijn excuses aanvaard."