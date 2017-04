Liefde is... samen een worstelmatch winnen en vervolgens in het huwelijksbootje stappen

SG

Gisteren vond in het Camping World Stadium in het Amerikaanse Orlando de 33ste editie van de WrestleMania plaats. Liefst 75.000 toeschouwers waren getuigen van enkele pittige matchen, de verrassende comeback en triomf van de Hardy-broers (Jeff en Matt), maar ook van een huwelijksaanzoek. Nadat 'Maryse en The Miz' door Nikki Bella en John Cena na een hevige strijd van bijna tien minuten gevloerd werden, ging die laatste prompt op zijn knieën. "Ik heb altijd gezegd: 'op een dag ga ik met je trouwen'. Dit is de dag waar ik zolang naar heb uitgekeken, dit is het juiste moment", aldus de 39-jarige Cena. Bella (33), in het echte leven bekend als Stephanie Nicole Garcia-Colace, wist met haar geluk geen blijf en zei uiteraard ja.