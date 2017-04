Leon Bailey zal voortaan twee keer nadenken voor hij bokser uitlacht op sociale media

KVE

2/04/17 - 22u49 Bron: Facebook, Snapchat

© Facebook.

video Wie een bokser belachelijk maakt op sociale media, komt daar niet zomaar mee weg. Vraag dat maar aan Leon Bailey.

De gevolgen konden natuurlijk niet uitblijven want de man in kwestie kreeg de beelden onder ogen. Hij besloot meteen verhaal te gaan halen bij de speler van Bayer Leverkusen die ondertussen van een terrasje aan het genieten was.



Daar pakte bokser Atif Tanriseven Ribera de Jamaicaan hard aan, gelukkig niet door klappen uit te delen maar wel met een indrukwekkende waterval van woorden. Alles werd bovendien live op Facebook uitgezonden.



De voetballer zat er beduusd bij toen hij dit lesje in nederigheid kreeg.