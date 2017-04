Mevrouw Federer betrapt wanneer ze zich van haar kleinste kant laat zien

Yari Pinnewaert

1/04/17 - 20u25

© ap.

video

De anders zo aimabele Mirka Federer heeft in Miami toch voor wat ophef gezorgd. De Zwitserse woonde er de halve finale van het ATP-toernooi tussen manlief Roger en Nick Kyrgios bij en in de tweede set (bij 2-1 in het voordeel van de Australische 'bad boy') kreeg ze het duidelijk even op haar heupen. Op het moment dat Kyrgios van racket wisselde, werd ze namelijk in beeld gebracht en zo was er te zien hoe ze de opponent van haar steun en toeverlaat aan het uitfluiten was. Federer zou de partij uiteindelijk winnen in drie sets en maakte dus een goede beurt, iets wat van vrouw Mirka dus niet kan worden gezegd...

Lees ook Indrukwekkende Nadal staat voor vijfde keer in finale van Miami