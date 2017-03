Maker van Ronaldo-beeld komt met opvallende uitleg: "Jezus plezierde ook niet iedereen"

TL

30/03/17 - 20u47

Het enthousiasme spatte ook niet bepaald van Ronaldo's gezicht. © afp.

Dat het borstbeeld van Cristiano Ronaldo op de 'Aeroporto Cristiano Ronaldo' op Madeira bij heel wat mensen op de lachspieren werkt, kon u onder meer hier al lezen. Kunstenaar Emanuel Santos, de man die het bronzen beeld vervaardigde, beleeft dus ongetwijfeld niet de leukste dagen uit zijn carrière. Maar in een eerste reactie in 'The Guardian' geeft de man toch aan dat hij wel degelijk trots is op zijn werk.