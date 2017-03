Franse rugbyer gestraft met monsterboete van 30.000 (!) euro na kritiek op arbitrage

Marie Rutsaert

Yoann Maestri, de vicekapitein van de Franse nationale rugbyploeg, zal een boete van maar liefst 30.000 euro moeten betalen. De helft van de boete moet hij binnen de maand inleveren, de resterende 15.000 euro moet hij voor het einde van volgend seizoen betalen. Maar wat heeft Maestri precies gedaan? Hij leverde kritiek op de scheidsrechter na afloop van een wedstrijd tegen Wales twee weken geleden.

De wedstrijd tussen Frankrijk en Wales was er een voor de geschiedenisboeken. De ploegen moesten twinig minuten extra time spelen door een opeenstapeling van interessante beslissingen van de scheidsrechter. In de laatste seconde kon Frankrijk scoren en de overwinning opeisen. De wedstrijd en die beslissingen worden nog onderzocht.



Maestri had na afloop van de wedstrijd kritiek op de Engelse scheidsrechter Wayne Barnes. "Angelsaksische scheidsrechters hebben het altijd over fair play," zo zei hij, "maar de realiteit is dat ze ons als valsspelers beschouwen. De Engelstaligen voelen zich verbonden en op dit soort momenten merk je dat."



Die commentaar breekt hem nu dus zuur op. De 29-jarige speler bood zijn excuses aan op de Reviewcommissie van het Zeslandentoernooi. Dat was echter niet voldoende om de enorme boete te vermijden.