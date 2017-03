Een dame om niet mee te sollen: wat als je 'de Sterkste Vrouw van Siberië' kwaad maakt?

Marie Rutsaert

video De naam Oksana Kosheleva doet bij u waarschijnlijk geen belletje rinkelen, maar de 34-jarige Russische dame is in Siberië behoorlijk beroemd. Kosheleva is een powerliftster en demonstreerde dat al door trams en vrachtwagens vooruit te trekken. Maar als zij boos wordt, dan ben je beter niet in de buurt. Dat mocht deze chauffeur in Rusland ondervinden.

Het incident vond plaats op een parking in de Russische stad Irkoetsk (Siberië). Een man had haar aan een winkelcentrum blijkbaar de pas afgesneden. Daarop kwam Kosheleva uit haar wagen om de man de les te spellen. "Leer eens parkeren," riep ze, "Er lopen hier kinderen rond!"



De les spellen bleek niet genoeg voor de sterke vrouw. Ze sleurde hem de auto uit en hief hem op haar schouders. De man spartelde wat tegen, maar tegenstand bleek nutteloos. Op videobeelden is te zien hoe ze hem dan in haar koffer propte en wegreed.



The Siberian Times berichtte over het voorval dat midden maart plaatsvond. De man zegt dat hij bewust niet terugvocht omdat hij haar herkende. Kosheleva langs haar kant bleef er heel rustig onder. In een interview verklaarde zij haar acties: "Ik wou hem gewoon een lesje leren. Ik ben een vrouw en vechten is niets voor mij. Na honderd meter ben ik gestopt en liet ik hem gaan."



Hieronder kan u de powerliftster aan het werk zien. Als we naar die beelden kijken, dan begrijpen we volledig hoe ze haar bijnaam 'de Sterkste Vrouw van Siberië' kreeg. We snappen ook dat de man geen zin had om terug te vechten.