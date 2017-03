Schotse partij eindigt in complete chaos met vuile tackle en vechtpartij met technische staf

Marie Rutsaert

30/03/17 - 12u02 Bron: BBC

video In de Schotse tweede klasse is de wedstrijd tussen Hibernian en Greenock Morton gisteren tot een chaotisch einde gekomen. De nummers een en twee van de Scottish Championship speelden gelijk, maar in de laatste minuten van de wedstrijd kwam het tot een tumultueus slot. Het resultaat? Twee spelers kregen rood én beide trainers werden verwezen naar de tribune.