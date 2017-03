Luchthaven vernoemd naar Cristiano Ronaldo, al trekt vooral vreemd borstbeeld de aandacht

© getty.

En of ze in Madeira tuk zijn op Cristiano Ronaldo. Het Portugese eiland, waar de stervoetballer van Real Madrid 32 jaar geleden werd geboren, veranderde vandaag de naam van zijn luchthaven naar 'Aeroporto Cristiano Ronaldo'. En dat was nog niet alles. Ronaldo kreeg ook een - minder geslaagd - borstbeeld cadeau.

Heel wat mensen in Madeira konden de naamsverandering van hun luchthaven niet smaken. Zij vinden dat een openbare dienst nooit vernoemd mag worden naar een persoon, hoe groot zijn verdiensten ook mogen zijn. Op zijn persconferentie ging Cristiano Ronaldo de kritiek niet uit de weg. "Ik heb hier nooit om gevraagd. Maar ik ben geen hypocriet. Ik ben vereerd en blij met dit gebaar. Iedereen weet dat ik trots ben op mijn land en al zeker op mijn geboortestad."



Afgelopen zomer, nadat CR7 met Portugal Europees kampioen werd, had de regeringsleider van Madeira al aangekondigd dat de lokale luchthaven (in 2016 goed voor 3,1 miljoen passagiers) de naam van de Real Madridspits zou krijgen.



In zijn geboortestad Funchal staat ook al een bronzen standbeeld van de speler, net als een museum ter ere van de viervoudige Gouden Bal.

Of Ronaldo blij en vereerd is met het borstbeeld, is een andere vraag.