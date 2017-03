16-Jarige taekwondoka breekt 111(!) bakstenen met zijn hoofd in amper 35 seconden

SG

29/03/17 - 12u00 Bron: TVNZ, Daily Mail

© kos.

video

De naam van Kerim Ahmetspahic prijkt sinds afgelopen weekend in het Guinness Book of Records. De 16-jarige taekwondoka nam in de stad Visoko de uitdaging aan om zoveel mogelijk stenen doormidden te breken met het (blote) hoofd. Na amper 35 seconden en 20 salto's later was het indrukwekkende wereldrecord een feit. De Bosniër brak in totaal liefst 111 (!) bouwstenen, verspreid over 20 stapels van 6 blokken. "Ik wil iedereen bedanken die me hielp om dit te bereiken. Vooral mijn ouders en mijn coach Edin Kajevic", zei Ahmetshapic na afloop die uiteindelijk 9 stenen niet wist te kraken.