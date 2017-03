David Beckham verrast volgers op Instagram met foto van enorm litteken

TL & SW

De Beckham-fans die niet wisten dat David een rol had bemachtigd in de film 'King Arthur: Legend of the Sword' schrokken zich vandaag ongetwijfeld een bult bij het zien van onderstaand beeld op Instagram. Beckham postte een foto van een enorm litteken in zijn gezicht en een iets minder mooie glimlach dan we van hem gewend zijn.



Het was al enige tijd bekend dat Beckham de rol van 'Blackleg leader' zou vertolken in de nieuwe 'King Arthur'-film die midden mei te zien zal zijn in onze zalen. Hij speelt samen met topacteurs zoals Charlie Hunnam en Jude Law in de avonturenfilm die geregisseerd is door Guy Ritchie.