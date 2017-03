Alligator komt kijkje nemen op golfterrein en steekt prompt golfbal in zijn bek

Manu Henry

28/03/17

Het is een opmerkelijk tafereel, dat is het minste wat je ervan kan zeggen. Afgelopen weekend werden golfers op het Long Marsh Golf Course opgeschrikt door een alligator. Wanneer het reptiel een golfbal zijn richting ziet uitkomen, steekt hij het prompt in zijn bek. Het is overigens niet de eerste keer dat er een alligator een bezoekje brengt aan een golfterrein in Florida. Geniet u mee in onderstaande video.