Schwalbe of terecht rood? Scheidsrechter duikt en geeft speler rood in Brazilië

Marie Rutsaert

28/03/17

video Dat voetballers met enig gevoel voor theater durven neerduiken, dat zijn we ondertussen wel gewend. Maar in de Braziliaanse competitie heeft een scheidsrechter nu hetzelfde gedaan. Het resultaat was dat voormalige Braziliaanse international Luis Fabiano vroegtijdig mocht gaan douchen.