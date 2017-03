Patser wil beenspieren showen in de fitness. Wat volgt is geen voer voor mensen met een zwakke maag

LT & SW

28/03/17 - 14u50

© kos.

video

Te veel hooi op je vork nemen kan niet beter gevisualiseerd worden dan in onderstaande video. We zien een fitnesser die in India op een 'leg press' maar liefst 545 kilogram probeert omhoog te duwen wanner plots zijn linker been het begeeft.



We willen u alvast waarschuwen, onderstaande beelden zijn niet bestemd voor gevoelige kijkers.