Ook deze Brugse WAGs laten weinig aan het toeval over in het zonnige Marbella

Yari Pinnewaert

27/03/17 - 08u24

89 Likes, 2 Comments - * SOPHIE * (@butelso) on Instagram: "Sunday morning motivation ‍♀️‍♀️✔️ @dorothee_poulain"

De spelerskern van Club Brugge spendeerde de voorbije week in het zonnige Marbella om er de strijd om de titel in de Jupiler Pro League voor te bereiden, waarna afgelopen vrijdag ook enkele spelersvrouwen naar Spanje kwamen afgezakt. Dat leert ons althans een blik op de Instagrampagina van Sophie Butelle, de vrouw van doelman Ludovic Butelle. Zij deelde recent onder meer een filmpje uit de fitnesszaal, waarin te zien is hoe ze samen met Dorothee Poulain (de vrouw van verdediger Benoit Poulain) enkele buikspieroefeningen afhaspelt. Maar de boog stond natuurlijk niet altijd gespannen tijdens het uitje.