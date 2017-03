Manchester United neemt met video afscheid van 'Schweini' (al is het puzzelen voor actiebeelden)

Manu Henry

21/03/17 - 20u51

© Kos.

video

Bastian Schweinsteiger meldde vanmorgen dat hij de deur achter zich dicht trekt bij Manchester United. De voormalige aanvoerder van de Duitse nationale ploeg verkast naar het Amerikaanse Chicago Fire. Dat bevestigden de 'Mancunians' nu ook via de sociale kanalen. Geen vertrek zonder een gepast afscheidsfilmpje, dachten ze op Old Trafford. Al zullen ze in Manchester toch het nodige puzzelwerk hebben gehad om voldoende beeldmateriaal bijeen te sprokkelen. Veel speelminuten maakte 'Schweini' immers niet onder José Mourinho. Kijkt u mee naar de videoboodschap in onderstaande tweet.