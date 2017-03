Zlatan die met een lid van een koningshuis op de foto gaat? Daar hoort natuurlijk weer een heerlijke quote bij

Yari Pinnewaert

21/03/17 - 12u01

Dat Zlatan Ibrahimovic niet om een straffe quote verlegen zit is natuurlijk al langer geweten en ook bij een foto met Juan Carlos I hoorde weer een uitspraak zoals we die van hem kennen. Juan Carlos I, de koning van Spanje van 1975 tot en met 2014, was afgelopen zondag al een opgemerkte gast in de tribunes tijdens Manchester City-Liverpool en hij liep tijdens zijn bezoekje aan Engeland dus ook Zlatan tegen het lijf. De Zweed wou prompt op de foto en voorzag die met "Een koning herkent een koning #juancarlos" van een passend bijschrift.