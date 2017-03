Oud voetbalverslag Turkije-Nederland (met vette knipoog naar relletje met Erdogan) is regelrechte hit op YouTube

Door: Glenn Bogaert

20/03/17 - 11u25

video Het diplomatieke relletje tussen Turkije en Nederland, met de Turkse president Erdogan in een opvallende hoofdrol, krijgt in de voetbalwereld nog een amusant staartje. De Nederlandse Tv-presentator en komiek Arjen Lubach pakte in zijn programma 'Zondag met Lubach' uit met een alternatief matchverslag van de interland Turkije-Nederland uit september 2015.

In het filmpje hanteert de commentator de 'normale' gangbare commentaren bij een voetbalwedstrijd, maar die wisselt hij op hilarische wijze af met verwijzingen naar de rel tussen Turkije en Nederland, die vorige week hoge toppen scheerde en zelfs een hoofdrol opeiste in volle eindsprint van de verkiezingscampagne.



De video/het verslag van Turkije-Nederland (3-0) van 6 september 2015 (en dus in de slotfase van de kwalificatiecampagne voor het EK 2016) werd intussen al ruim 100.000 keer bekeken. Geniet hierboven zelf mee van wat de 37-jarige Lubach "de allerleukste wedstrijd voor Turkse Nederlanders" pleegt te noemen.



Show spreekt voor zich

Naar eigen zeggen wil komiek Lubach de Erdogan-aanhangers in Nederland bereiken via het voetbal. Dit segment binnen de samenleving zou immers te weinig naar Nederlandse televisieprogramma's kijken. De redactie van het programma wilde vanmorgen niet te veel commentaar kwijt over het succes van de video: "We laten onze show het liefst voor zich spreken", klonk het.



Opvallend: als je op YouTube de zoektermen 'Turkey' en 'Netherlands' ingeeft dan krijg je het filmpje prominent te zien bij de zoekresultaten. Zo had Lubach het ook helemaal voor ogen: "Als deze versie van de match bovenaan staat op YouTube dan is dat de versie die de Turkse Nederlanders allemaal te zien krijgen." En met sprekend resultaat dus...