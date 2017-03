Carrarsco en ex-Miss België Noémie Happart gaan trouwen: "Terwijl ik nooit voetballersvrouw wou worden"

Stijn Van Hove

20/03/17 - 08u15

© Instagram.

Feest bij de Rode Duivels. Geen jaar na hun kus tijdens de finale van de Champions League zijn topvoetballer Yannick Carrasco (23) en ex-Miss België Noémie Happart (23) klaar voor de volgende stap. "Hun huwelijk is voor juni en zal plaatsvinden in ons land", klinkt het.

Wanneer het huwelijksbootje in juni ergens aan de Maas - Noémie is een vurige Luikse - aanmeert, zal het koppel ongeveer twee jaar samen zijn. Op 13 september 2015 liet de Miss België van 2013 weten dat er opnieuw een man in haar leven was. Pas enkele maanden later bleek dat hij geen onbekende was. Vrienden hadden die match al een tijdje zien aankomen. "Dit stond te gebeuren", schreef de Waalse pers. "Ze zijn exact even oud, delen heel wat gemeenschappelijke vrienden en hebben ook hetzelfde temperament."



Sindsdien praatte het stel niet vaak over hun liefde. Al maakte Noémie na de befaamde kus even een uitzondering in 'Story'. "Het was nooit mijn doel om een voetballer aan de haak te slaan. Ik had ook een stereotiep beeld van voetballers, maar Yannick is een geweldige kerel, dus heb ik het een kans gegeven. Ik ben gevallen voor zijn karakter en persoonlijkheid. Het moet in de eerste plaats klikken, want wat heb je aan een jongen die niets te vertellen heeft?"