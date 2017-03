NFL-kolos ontbloot borst van brunette (en nog 5 andere sportvideo's die u deze week niet mocht missen)

TL

19/03/17 - 10u00

Ezekiel Elliott besliste tijdens een Saint Patrick's Day-parade in Dallas om zomaar de borst van een vrouw te ontbloten. © kos.

video Een stevige NFL-bonk die de borst van een brunette doodleuk ontbloot, een Jack Russel die zich op hilarische wijze uitleeft tijdens een behendigheidsproef of een smerige overtreding van een handbalspeelster die écht alle verbeelding tart. U zag het afgelopen week samen met nog vier andere sportvideo's ongetwijfeld van het scherm spatten op onze sportpagina van HLN.be. Hieronder kan u de zes meest tot de verbeelding sprekende sportvideo's van de voorbije week nog eens in vol ornaat bewonderen, voor het geval u toch iets van die straffe beelden gemist zou hebben.

1. NFL-kolos ontbloot borst van vrouw tijdens Saint Patrick's Day-parade: De 21-jarige American Football-speler Ezekiel 'Zeke' Elliott stond deze week in het oog van de storm in de Verenigde Staten. De reden: de 21-jarige Amerikaan besliste tijdens een Saint Patrick's Day-parade in Dallas om de borst van een vrouw te ontbloten. Elliott stond met een drankje in de hand te genieten van de parade. Maar als de vrouw naast hem Elliott even begon op te jutten door naar haar borst te wijzen, kon de Amerikaan zich niet bedwingen. Niet echt slim, als je weet dat er in het verleden al een onderzoek tegen hem liep voor vermeend huiselijk geweld. Lees ook KVO-fans per boot (!) naar de Heizel: "Twee dagen varen"

2. Een hondenshow? Daar trekt deze Jack Russell zich op hilarische wijze niets van aan De in Groot-Brittannië erg populaire hondenshow Crufts heeft dit jaar een ware ster voortgebracht. 'Olly', een amper tien maanden jonge Jack Russell, deed tijdens de behendigheidsproef immers alles verkeerd wat maar verkeerd kon gaan. Luisteren naar de instructies van zijn baasje Karen deed hij alvast niet.





3. Smerige overtreding van Russische handbalspeelster tart alle verbeelding Bij topsport laaien de emoties soms hoog op, maar wat dit Russisch meisje van 15 deed, tart alle verbeelding. De stoppen sloegen volledig door bij Kristina Kotolup tijdens de handbalwedstrijd van haar ploeg Rostov Don tegen Moskou. Kotolup was na een overtreding zo razend, dat ze vol op het gezicht van haar tegenstandster ging staan. De ref stuurde haar op staande voet naar de douches.





4. Mountainbikers hadden zich wel wat anders voorgesteld van hun tochtje door de bergen in Montril Niks zo onaangenaam als één of ander insect om je oren te horen zoemen, toch? En al zeker niet als het om een zwerm (niet al te kleine) bijen gaat die aanvalt. Vraag dat maar een keertje aan het groepje mountainbikers uit onderstaande video dat aan een tocht bezig was in Motril, in de Spaanse provincie Granada.





5. KVO-fans met gocart vertrokken naar de Heizel, voor tocht van 14 (!) uur Dat KV Oostende een prettig gestoorde voetbalfamilie is, was al langer duidelijk, maar zes fanatieke supporters hebben vanavond de maatstaf nog wat naar boven bijgesteld. Ze zijn namelijk in Oostende per gocart vertrokken richting Heizelstadion, een tocht van 130km. 14 uur lang zullen ze doortrappen om morgenmiddag in Brussel aan te komen. Onze videoman zocht de waaghalzen op bij hun vertrek.