Wedstrijd in Copa Libertadores viel bijna in het water door moesson-achtige regenbui

Egon Van Nijverseel

16/03/17 - 21u23 Bron: Dailymail

Het leek er op dat de wedstrijd tussen Independiente en River Plate in de Copa Libertadores niet zou doorgaan. Een hevige regenbui zette heel het veld onder water, maar dankzij het harde werk van vrijwilligers kon de wedstrijd toch starten.

Als Manchester United al dacht dat het veld in Rostov onbespeelbaar was, dan kan het toch een lesje leren van de Latijns-Amerikaanse ploegen. Zware regenbuien zorgden ervoor dat heel het veld onder water stond. Met alles wat ze konden vinden probeerden vrijwilligers het veld speelklaar te krijgen en dat lukte. Het werd echter al snel duidelijk dat het geen normale wedstrijd zou worden, er bleef gewoonweg te veel water liggen. Telkens een speler tackelde of als de bal botste vlogen liters water de lucht in. Na 27 minuten werden de omstandigheden zo slecht dat de scheidsrechter besloot om de match stil te leggen. Ze wachtten eventjes af of het weer nog zou verbeteren en na tien minuten kon de wedstrijd hervat worden. River Plate won uiteindelijk met 3-1, maar dat was in ieder geval niet het speciaalste aan heel de match.