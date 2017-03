Aux armes! Rugbyclash in Frankrijk mondt uit in massale knokpartij (mét betrokkenheid van fans)

Door: Glenn Bogaert

video Opschudding in de Franse rugbywereld want afgelopen zondag mondde het promotieduel tussen Stade Niçois en Bédarrides in de zogenaamde Federale 2 of vierde klasse uit in een gigantische knokpartij. Alle 30 protagonisten gingen op het veld met elkaar op de vuist na een iets te forse tackle van een sterspeler van Stade Nicois.