Tuur Dierckx haalt badmuts boven en duikt in vijver aan Bosuil: "Amai dat is vies, maat!"

Door: redactie

15/03/17 - 06u04

© kos.

video

Tuur Dierckx is een man van zijn woord. De 21-jarige flankaanvaller van Antwerp beloofde voor de beslissende wedstrijd tegen Roeselare dat hij in de vijver aan de Bosuil zou springen als hij met Antwerp naar 1A zou promoveren. Dat gebeurde ook en dus haalde Dierckx zijn badmuts uit de kast. "Hoe vuil is dat water, zeg", liet de ex-speler van Club Brugge zich al snel ontvallen. Maar zijn plons leverde hem toch een stevig applaus op bij de omstaanders.