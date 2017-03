Met 'kiss cam' op hen gericht negeert lompe basketbalfan zijn vriendin straal, maar zij pakt hem op ronduit geniale wijze terug

Door: Glenn Bogaert

14/03/17 - 13u37

video

De 'kiss cam' tijdens een sportwedstrijd is de ideale manier om jouw liefje voor de ogen van een vol stadion of dito zaal te tonen hoe graag je haar ziet, maar daar denkt blijkbaar niet iedereen zo over. Toen het moment van bovenstaand koppeltje gekomen was tijdens de pauze van een NBA-partij van de Atlanta Hawks kregen we hélemaal niet het verwachte scenario en vertrouwde beeld te zien.



De jongeman met het rode petje links in beeld had blijkbaar meer interesse in zijn pintje bier dan in zijn vriendin, maar even later schrok hij zich wel een hoedje. De jongedame was immers zo ad rem om haar andere buurman dan maar een stevige smakkerd te verkopen. U kunt het al raden: de lompe NBA-fan reageerde als door een wesp gestoken en nam dan maar boos de benen. Flink in scène gezet of niet, toch een bijzonder tafereeltje...