Wansmakelijke schwalbe: Hertha-speler heeft duidelijk roeping als acteur gemist

SG

12/03/17 - 11u40

© kos.

video

Hertha Berlijn won gisteren enigszins verrassend van Borussia Dortmund. De manschappen van coach Dardai hielden na doelpunten van Kalou en Plattenhardt de drie punten thuis, Aubameyang scoorde tegen, 2-1. Het opvallendste wapenfeit uit die partij was echter het stukje theater van Hertha-middenvelder Mitchell Weiser. Na een fout op Dembélé trapte hij het leer wild weg en werd hij (heel licht) aangetikt door de uitglijdende Fransman. Als door een wesp gestoken ging Weiser neer en schreeuwde hij het uit van de pijn. Scheidsrechter Hartmann gaf beide kemphanen uiteindelijk een gele kaart.



Door de zege blijft Hertha Berlijn op een knappe vijfde plaats staan in het klassement. Dortmund is derde en telt al 16 punten minder dan leider Bayern München.