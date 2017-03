Axel Witsel ontsnapt eerst aan horrorblessure na vuile schop, maar neemt daarna op klinkende wijze revanche

Door: Glenn Bogaert

11/03/17 - 14u05

© Twitter FOX Sports.

video

De Chinese competitie mag dan wel niet de meest hoogstaande zijn, qua intensiteit kan het bij onze Aziatische vrienden wel tellen. En ook de truken van de foor kennen ze daar blijkbaar: zo werd Axel Witsel vandaag tijdens de match van zijn Tianjin Quanjian op het veld van Shanghai Shenhua, dat is de ploeg van grootverdiener Carlos Tévez, zwaar en geniepig aangetrapt.



Het incident deed zich voor na 23 minuten en dat nota bene op een hoekschop. Er ontstond meteen de nodige commotie in de zestien met de ploegmaats van onze 28-jarige Rode Duivel die meteen naar de bank gebaarden dat er dringend verzorging nodig was. De scheidsrechter stuurde de dader met rugnummer 26, de genaamde Qin Sheng, prompt met rood van het veld. Uit de herhaling blijkt duidelijk hoe smerig de fout op onze landgenoot was.



Gelukkig kon de ex-middenvelder van Standard, Benfica en Zenit de match uitspelen en hoe! Nadat hij in de 80ste minuut geel pakte, tekende hij vijf minuten later nota bene voor een doelpunt: de belangrijke 1-1 gelijkmaker. Bekijk hieronder de knappe treffer van onze Axel Witsel! Voor de voormalige Gouden Schoen en zijn team is het meteen het eerste punt in de Super League. Op de eerste speeldag werd met 2-0 verloren bij Guangzhou R&F.