Stoppen slaan door na afgang PSG: jonge fan steekt zijn vriend dood

© afp.

De onwaarschijnlijke uitschakeling van PSG in de Champions League heeft de stoppen doen doorslaan bij een fan van de Parijse topclub. De PSG-supporter stak na afloop van de match één van zijn vrienden dood.



De twee hadden de wedstrijd woensdagavond in een café in de Gabonese hoofdstad Libreville op televisie gevolgd. Ze dronken daarbij meerdere biertjes. Na de match kwam het tot een handgemeen tussen beiden. Daarbij trok de dader, die duidelijk dronken was, een mes en stak zijn 18-jarige vriend neer. De jongen overleed ter plaatse. Volgens getuigen zou de dader furieus geworden zijn nadat zijn vriend enkele spottende opmerkingen had gemaakt over de afgang van PSG.