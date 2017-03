Promotiekoorts neemt stilaan knotsgekke proporties aan: zelfs in sloppenwijk Oeganda duimen ze voor Antwerp

Door: Glenn Bogaert

11/03/17 - 10u15 Bron: AAP Media

© Vimeo AAP Media.

video

Vanavond is het zover, dan weten we of Antwerp na 13 jaar opnieuw zijn plaatsje herovert in de hoogste klasse van het voetbal. 'The Great Old' verdedigt in Roeselare een hoopgevende 3-1 voorsprong van vorige week zondag, dat mag toch echt niet meer mislopen?



Voor de fans van rood-wit kan 11 maart 2017 dan ook een historische dag worden en dat is al duidelijk te merken op Twitter. Bekende en minder bekende fans van de club met stamnummer 1 laten zich al volop horen en op het officiële Twitteraccount van de Antwerp staat een leuk filmpje opgenomen in Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Want zelfs in een sloppenwijk in het verre Afrika staat iedereen als één man achter de ploeg van trainer Wim De Decker.



Vreemd? Het fanfilmpje is een kunstje van Stijn Van Peer en Steven Perceval van AAP Media. Het Antwerpse duo is in Oeganda een documetaire aan het maken over Wakaliga, een arme wijk in het land in kwestie. En daar worden met heel weinig financiële middelen leuke filmpjes in elkaar gebokst onder de noemer 'Wakaliwood' (een knipoog naar Hollywood). En onze landgenoten kregen de lokale bewoners/acteurs zover om zich helemaal te laten meeslepen door de promotiekoorts van 'Den Antwerp'. Kijk zelf maar!