Nederlandse ref fluit 1e helft te vroeg af en haalt na de pauze drie 'verloren' minuten nog snel in

Bizar tafereel bij onze noorderburen. Tijdens de wedstrijd in de Nederlandse tweede klasse tussen het NAC Breda van coach Stijn Vreven en Telstar floot scheidsrechter Ed Janssen al na 42 minuten de eerste helft af. Tijdens de pauze zag de ref zijn fout in en loste hij het op door de drie verloren minuten in te halen met een scheidsrechtersbal. Pas daarna werd van kant gewisseld en konden de spelers écht beginnen aan hun tweede helft.