Sarkozy uit tribune Camp Nou gezet na "Hala Madrid!" bij goal Cavani

Nicolas Sarkozy (rechts) met Nasser Al-Khelaifi, de Qatarese eigenaar van PSG. © photo news.

Nicolas Sarkozy, een notoir supporter van PSG, is woensdagavond (even) uit de tribunes van Camp Nou verwijderd. De gewezen Franse president vierde het doelpunt van Edinson Cavani, dat PSG op weg leek te zetten naar de kwalificatie, iets te uitbundig.

Na de vreugde-uitbarsting van Sarkozy kwam het tot een aanvaring met enkele supporters van FC Barcelona, die in de buurt zaten. Die konden het gejuich van Sarkozy maar matig appreciëren en wezen hem terecht. De reactie van Sarkozy gooide alleen maar olie op het vuur: 'Hala Madrid!', riep de Fransman meermaals, verwijzend naar het clublied van Real Madrid, de aartsrivaal van Barça.



Moment waarop de security besliste om tussenbeide te komen. Sarkozy werd beleefd verzocht om zijn zitje in de loges te verlaten, zodat de rust kon weerkeren. Na enkele minuten mocht de Franse politicus zijn plaatsje op de tribune weer innemen. Om vervolgens het onwaarschijnlijke wedstrijdeinde live mee te maken. Of Sarkozy na de 6-1 van Sergi Roberto nog wat heeft geroepen, moeten we u schuldig blijven.