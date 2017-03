Snookerlegende Ronnie O'Sullivan zingt spontaan de hit 'Wonderwall' in vreemd interview

Lander Verhoeven

10/03/17 - 13u05

Ronnie O'Sullivan © getty.

video Een interview met Ronnie O'Sullivan zorgt altijd voor de nodige hoeveelheid sfeer met zijn sappige uitspraken. In zijn gesprek met de BBC uit Wales ging hij nog een stapje verder. De snookerspeler antwoordde op een vraag met "maybe" (misschien) en begon prompt de klassieker van Oasis te zingen tijdens het interview.

De Engelsman leek het interview tegen zijn zin te doen en beantwoordde op elke vraag maar met één zin. Tot de vraag kwam "You took a while to get going..." (Je nam je tijd om verder te gaan...), hierop zei hij "maybe" en verloor hij even zijn norsheid. Zo begon O'Sullivan de song 'Wonderwall' te zingen. Zijn zangtalent hoor je vanaf 0'37".