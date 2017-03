Drie spelers rood binnen de minuut en ook nog deze belhamel: Mexicaanse refs zijn het beu en willen staken

Pablo Aguilar probeerde de ref een kopstoot uit te delen. © Screenshot.

video

De Mexicaanse scheidsrechters overwegen in staking te gaan. Aanleiding vormen twee gevallen van geweld tegenover de ref, die zich woensdag voordeden bij duels om de Mexicaanse beker. De strafste stoot kwam van Pablo Aguilar, centrale verdediger bij Club America. Aguilar stormde na het eindsignaal naar de man in het zwart en probeerde hem een kopstoot uit te delen. De ref trok prompt rood. Ook Toluca-spits Enrique Triverio bakte het bruin. Triverio gaf de scheidsrechter een klap op zijn schouder, met de logische uitsluiting tot gevolg. Een minuut voordien waren al twee van zijn ploegmaats met rood weggestuurd.



Terwijl de Mexicaanse voetbalbond zich nog moet uitspreken over een schorsing voor de belhamels, zijn de refs het beu. "De scheidsrechtersvereniging veroordeelt de acties van Pablo Aguilar en Enrique Triverio", klinkt het. "Wij hebben genoeg van die agressie."



Als er geen strenge straf komt voor beide spelers, dreigen de refs met een staking. Afwachten of het zover komt.