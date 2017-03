Gruwelijke foto van blessure Haye na verlies tegen Bellew

Egon Van Nijverseel

9/03/17 - 15u55 Bron: Mirror

© reuters.

Alsof verliezen van landgenoot Tony Bellew nog niet erg genoeg was voor David Haye. Na een succesvolle operatie aan zijn achillespees toont Haye hoe erg de pees er na een blessure in ronde zes eigenlijk aan toe was.