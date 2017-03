Racing Genk-fans plagen STVV door stuk kunstgras te sturen naar Stayen

Lander Verhoeven

Tijdens de Limburgse derby tussen Racing Genk en Sint-Truiden van 10 februari werden er verschillende brandplekken op het kunstgras van Stayen gemaakt. De oorzaak hiervan waren de voetzoekers van de uitsupporters. Deze supporters tonen nu hun 'spijt' en sturen een plagerige boodschap naar STVV. Zo stuurde de Genkse supportersclub 'Tribune Zuid' een stukje kunstgras op met de bijhorende tekst "Alle beetjes helpen!"

De sfeer tijdens de derby was vurig. Zo stond het veld in lichterlaaie door verschillende voetzoekers en vuurwerk van de bezoekende supporters. Met als gevolg dat er brandplekken waren in het kunstgras van Sint-Truiden. De fans van Racing Genk wilden het laconiek goedmaken en daarom stuurden ze een stukje kunstgras op via de post. De club uit Genk moest van het bondsparket al een boete betalen van 2.500 euro. Of dit bedrag genoeg is om de kosten te dekken is nog niet geweten, de Kanaries hadden het eerder al over "enkele duizenden euro's aan kosten".

