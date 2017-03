Hoe Nederlandse Barcelona-fan gisteren in Camp Nou de pijnlijkste avond uit zijn leven meemaakte

Door: redactie

Cris Rolandus is vanochtend in Barcelona wakker geworden met een enorme kater. Niet veroorzaakt door de alcohol, wel door de historische kwalificatie van FC Barcelona tegen Paris Saint-Germain. De 36-jarige Nederlander besliste namelijk om Camp Nou in minuut 83 te verlaten (bij een 3-1 stand) en miste door zijn vervroegde aftocht één van de grootste ontsnappingen in de geschiedenis van het voetbal. "Ik voel me er nog steeds heel beroerd door", zei Rolandus tegen AD.

Rolandus nam gisteravond in de 83ste minuut de beslissing om Camp Nou te verlaten om 'de drukte voor te zijn'. Dat brak de Rotterdammer uiteindelijk zuur op want in zeven dolle minuten scoorde Barça nog drie keer. "Toen ik het stadion bijna uit was, zag ik nog dat het 4-1 werd. 'Leuk', dacht ik. Zorgen maakte ik me nog niet, het laatste fluitsignaal was bijna een feit." Die zorgen werden groter toen Rolandus, werkzaam bij RTV Rijnmond, buiten stond en Neymar in de 91ste minuut de 5-1 maakte. 'Nee hè, het zal toch niet?', spookte door zijn hoofd. "Familie en vrienden stuurden enthousiaste berichten en ik moest bekennen dat ik al buiten stond."



Het werd Rolandus, die een maandje in Barcelona verblijft, toch te heet onder de voeten en hij besloot snel een café op te zoeken. Terwijl hij nog buiten stond, zag hij het door een raam 6-1 worden. Hij kon zichzelf wel voor de kop slaan. "Ik was helemaal van het padje af. Ik heb de rest van de avond alleen maar voor me uit zitten staren. De wandeling van Camp Nou naar mijn appartement is normaal veertig minuten, maar ik heb er gisteravond anderhalf uur over gedaan. Zo'n wonder kan ik nooit weer meemaken", zegt Rolandus.



"Maanden geleden had ik het kaartje voor 105 euro gekocht. Ik baalde al vanwege de 4-0 in Parijs. Nu heb ik eens kaartjes, is het voor een wedstrijd die nergens om gaat, was mijn gedachte." De pijn werd nog ondraaglijker toen ik zag naar welke hoek Sergi Roberto, de maker van de 6-1, liep na zijn beslissende treffer. In die hoek zat ik, op rij 8. Dood- en doodzonde. Ik had midden in het feest kunnen staan." Zijn les heeft de Rotterdammer in ieder geval wel geleerd. "Ik ga nooit meer eerder het stadion verlaten. Wonderen bestaan."