Spelers vallen als vliegen neer door traangas dat stadion binnenwaait

Lander Verhoeven

9/03/17 - 12u17

© Youtube.

De halve finale van gisteren in de Africa Cup voor de U20 is opgeschrikt door traangas. Tijdens de wedstrijd tussen Zambia en Zuid-Afrika bereikte het gas de spelers en de supporters in het stadion. De spelers vielen direct op de grond om hun mond te bedekken. De chemische stof kwam van de politie, die het gebruikte rondom het stadion. De wedstrijd werd gestaakt voor zes minuten.