Vreugde-uitbarstingen van perstribune in Camp Nou, Luis Enrique en ex-Premier League-sterren gaan wereld rond

Egon Van Nijverseel

9/03/17 - 10u36

video

De vreugde-uitbarstingen na de historische 6-1 zege van FC Barcelona tegen Paris Saint-Germain gisteravond blijven maar binnenstromen en verspreiden zich als een lopend vuurtje op het internet. Onder meer Gary Lineker, Rio Ferdinand, Steven Gerrard en Michael Owen doen hun duit in het zakje in de studio van het Britse BT Sport. En wat dan gezegd van de taferelen in de perstribune van Camp Nou waar iedereen het uitschreeuwt of de beelden van een uitzinnige Barcelona-coach Luis Enrique en superster Lionel Messi. Geniet hieronder mee.